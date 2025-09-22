Napoli turista 21enne investita a Piazza Trieste e Trento l’investitore è fuggito | Non tornerò più

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente in piazza Trieste e Trento. Una giovane turista di 21 anni, originaria di Monza, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da uno scooter in piazza Trieste e Trento a Napoli, a pochi passi dal concerto di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito. La notizia è stata riportata da Fanpage che ha raccolto anche le dichiarazioni della vittima. “ Ho sentito l’urlo di mia madre e subito dopo lo scooter mi è piombato addosso. Mi sono vista morta. Napoli è una città meravigliosa, siete persone ospitali, ma purtroppo questa sarà l’ultima volta che verrò qui. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Napoli, turista 21enne investita a Piazza Trieste e Trento, l’investitore è fuggito: “Non tornerò più”

