Napoli trasporto pubblico | metropolitane regolari durante lo sciopero Usb disagi per i treni regionali e Circumvesuviana

Sciopero Usb a Napoli: metro regolare, disagi su treni regionali e Circumvesuviana. Napoli, 22 settembre 2025 – Il servizio delle due linee della metropolitan a di Napoli continua a funzionare regolarmente nonostante lo sciopero proclamato dall’Usb. Tuttavia, si registrano cancellazioni e ritardi per i treni regionali, mentre circa il 20% dei convogli della Circumvesuviana in partenza dalla stazione di Napoli è stato soppresso. Pochi disagi si segnalano invece per gli utenti dell’alta velocità. Questa è la situazione attuale del trasporto pubblico nel capoluogo partenopeo, dove lo sciopero non ha ancora provocato gravi conseguenze sulla mobilità cittadina. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

