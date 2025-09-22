Napoli si tinge di Gaza in 5mila bloccano la città | Stop al genocidio

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquemila persone hanno sfilato per le strade della città in solidarietà al popolo palestinese. Una folla di lavoratori, studenti e attivisti ha risposto alla mobilitazione lanciata da Usb, l'Unione sindacale di base: uno sciopero generale che unisse i diritti di chi lavora con il contrasto a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli si tinge di Gaza, in 5mila bloccano la città: Stop al genocidio.

