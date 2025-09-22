Napoli si tinge di Gaza in 5mila bloccano la città | Stop al genocidio
Cinquemila persone hanno sfilato per le strade della città in solidarietà al popolo palestinese. Una folla di lavoratori, studenti e attivisti ha risposto alla mobilitazione lanciata da Usb, l'Unione sindacale di base: uno sciopero generale che unisse i diritti di chi lavora con il contrasto a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli si tinge di Gaza, in 5mila bloccano la città: Stop al genocidio.
Gaza, il 6 settembre manifestazione Cgil a Napoli - Anche Napoli scenderà in piazza sabato 6 settembre nell'ambito della mobilitazione lanciata a livello nazionale dalla Cgil per chiedere di fermare la barbarie e il genocidio in corso a Gaza e a ... Riporta ansa.it
Napoli, tante adesioni al presidio Cgil per Gaza - Alle 17 a largo Berlinguer manifestazione promossa dalla Cgil Napoli e Campania per chiedere la fine del genocidio in corso in Palestina, fare pressioni sul nostro governo affinché prenda posizione ... Scrive napoli.repubblica.it