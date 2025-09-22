Napoli si mobilita per la Palestina contro le guerre | in migliaia a Piazza Garibaldi

Scattata anche nella nostra città la seconda giornata di protesta nazionale e sciopero generale di tutti i settori, pubblici e privati, “contro il genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele” ma anche contro “l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari” e “lo sfruttamento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it