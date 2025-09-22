Napoli si mobilita per la Palestina contro le guerre | in migliaia a Piazza Garibaldi
Scattata anche nella nostra città la seconda giornata di protesta nazionale e sciopero generale di tutti i settori, pubblici e privati, “contro il genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele” ma anche contro “l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari” e “lo sfruttamento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli si mobilita per la Palestina, contro le guerre: in migliaia a Piazza Garibaldi; È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza:…; La Cgil si mobilita. Sindacati di base in sciopero il 22.
Manifestazione per Gaza oggi a Napoli, migliaia di persone in piazza Garibaldi tra cori e bandiere della Palestina - Migliaia di persone si sono già radunate in piazza Garibaldi a Napoli per prendere parte allo sciopero generale indetto da USB contro il genocidio a Gaza ... Da fanpage.it
IL VIDEO - La manifestazione di Napoli per la Palestina libera - Tra i temi della protesta le spese militari e la richiesta di una maggiore sicurezza sul lavoro ... Lo riporta rainews.it