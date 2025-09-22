Napoli sarà pure la capitale europea dello sport 2026 ma in Italia è solo 43esima

Napoli nel 2026 sarà la “capitale europea dello sport”. Nel frattempo in Italia è solo 43esima nella classifica del Sole 24 Ore che per “indice di sportività”: un indice che elabora vari parametri, dai grandi eventi, agli atleti tesserati alle società sportive, ai risultati (individuali e di squadra), al turismo sportivo fino alle scuole di formazione. In tutto sono 32 indicatori suddivisi in 4 categorie. La città più sportiva d’Italia è Trento. Ma veniamo a Napoli. Il dato è interessante perché restituisce un po’ di solidità “scientifica” alla percezione di chi vive a Napoli e prova faticosamente a fare sport attivamente o anche solo da spettatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli sarà pure la capitale europea dello sport 2026, ma in Italia è solo 43esima

In questa notizia si parla di: napoli - pure

Calciomercato. Col Napoli si parla pure di Obaretin. Per Lovato un ritorno di fiamma

Napoli, si infortuna pure il ds! Calcetto fatale a Manna: tendine d'Achille ko, mercato in ospedale

Conte da l’ok, Tudor pure: Napoli e Juventus si danno una mano | Clamoroso scambio di prestiti

Napoli è pure questo: il prufumo dei panni stesi nei vicoli, ’o panaro calato dal balcone e quell’atmosfera che fa sentire tutti a casa. E noi siamo proprio nel cuore di Napoli, a Via dei Tribunali. Vieni a trovarci da I Buongustai e vivi ’a vera essenza ’e Napoli! ? Ti - facebook.com Vai su Facebook

Napoli sarà pure la capitale europea dello sport 2026, ma in Italia è solo 43esima - La classifica del Sole 24 Ore calcola un sacco di indici, dalle strutture, agli investimenti ai risultati: il quadro generale è disarmante ... Scrive ilnapolista.it

Napoli, di corsa nel 2026. L'Euro capitale dello sport è già scattata - Quella è una cartolina, più o meno: Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk sorridono in ogni angolo di Napoli ai turisti e a quanti passeggiano distrattamente per le strade di Partenope. Come scrive gazzetta.it