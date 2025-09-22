Napoli riunita la Cabina di regia per i grandi eventi di oggi

2anews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla presenza del prefetto di Napoli Michele di Bari definite le misure di sicurezza per l’inaugurazione dell’anno scolastico con Sergio Mattarella. Questa mattina, su convocazione del prefetto Michele di Bari, si è svolta a Napoli la riunione della Cabina di regia per coordinare i grandi eventi in programma oggi in città, tra cui l’inaugurazione ufficiale . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli riunita la cabina di regia per i grandi eventi di oggi

© 2anews.it - Napoli, riunita la Cabina di regia per i grandi eventi di oggi

In questa notizia si parla di: napoli - riunita

Visita Mattarella ed eventi a Napoli, cabina regia in Prefettura; Con la Coppa America, a Napoli opere per 152 milioni; Rosanna Fiore scomparsa da Portici: Prefettura attiva la cabina di regia.

napoli riunita cabina regiaVisita Mattarella ed eventi a Napoli, cabina regia in Prefettura - Stamattina, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunita la Cabina di Regia per i grandi eventi che si svolgeranno oggi a Napoli, tra i quali l'inaugurazione dell'anno scolastico al ... Lo riporta ansa.it

23/07/2012 - Comunicato n.567 - Grande progetto Centro Storico Napoli, insediata cabina di regia - Si è insediata oggi, a palazzo Santa Lucia, la Cabina di Regia del Grande Progetto "Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO". Come scrive regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Riunita Cabina Regia