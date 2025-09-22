Napoli riunita la Cabina di regia per i grandi eventi di oggi
Alla presenza del prefetto di Napoli Michele di Bari definite le misure di sicurezza per l'inaugurazione dell'anno scolastico con Sergio Mattarella. Questa mattina, su convocazione del prefetto Michele di Bari, si è svolta a Napoli la riunione della Cabina di regia per coordinare i grandi eventi in programma oggi in città, tra cui l'inaugurazione ufficiale .
+++ A Napoli riunita coalizione centrosinistra per le Regionali +++ È iniziata a Napoli la riunione della coalizione di centrosinistra con il candidato presidente della Campania Roberto Fico. I rappresentanti dei partiti della coalizione sono arrivati man mano a c
A #Napoli riuniti 62 addetti scientifici : una rete globale per innovazione, #MadeinItaly e #diplomaziascientifica Con Daniele Del Rio di @OnFoods_fndn parliamo di ricerca, salute, #dietamediterranea e #diplomaziadellacrescita
23/07/2012 - Comunicato n.567 - Grande progetto Centro Storico Napoli, insediata cabina di regia - Si è insediata oggi, a palazzo Santa Lucia, la Cabina di Regia del Grande Progetto "Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO".