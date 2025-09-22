Napoli Primavera Rocco non ha dubbi Troppa pressione Mi farei allontanare pur di schierare…

Spazionapoli.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore della Primavera ha commentato a caldo la sconfitta casalinga contro la Cremonese. Tutte le dichiarazioni anche ai nostri microfoni  Umori contrastanti in casa Napoli. Mentre gli uomini di Antonio Conte, impegnati stasera contro il Pisa, hanno la grande opportunità di portarsi in testa alla classifica, gli azzurrini hanno incassato un’altra sconfitta. Allo stadio Piccolo la squadra di Dario Rocco è stata superata dalla Cremonese, precipitando in ultima posizione in compagnia proprio dei grigiorossi. Napoli, Rocco: “Buttate la croce addosso a me, non a Prisco”. Il KO con i lombardi è il quarto consecutivo in campionato per i campani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli primavera rocco non ha dubbi troppa pressione mi farei allontanare pur di schierare8230

© Spazionapoli.it - Napoli Primavera, Rocco non ha dubbi “Troppa pressione. Mi farei allontanare pur di schierare…”

In questa notizia si parla di: napoli - primavera

Avellino, test contro il Napoli Primavera: si muove il mercato

Avellino in rodaggio, ma basta per piegare la Primavera del Napoli

Favilli chiude i conti: Avellino-Napoli Primavera 2-0

Primavera / Napoli-Cremonese domani alle ore 13. I convocati di Rocco; Napoli Primavera: domani la sfida alla Cremonese. I convocati di Rocco; Napoli Primavera in campo lunedì contro la Cremonese: i convocati di Rocco.

napoli primavera rocco haPrimavera, Rocco dopo Napoli Cremonese: “E’ stata una gara strana. Serve serenità, non bisogna pensare ai mostri del passato” - L'allenatore del Napoli Primavera Rocco ha parlato nel post gara commentando la sconfitta contro la Cremonese. iamnaples.it scrive

Primavera 1: il Napoli cade contro la Cremonese 2-3 - Quarta sconfitta consecutiva per il Napoli Primavera di Rocco, che quest’oggi cade in casa per 3- Da ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Primavera Rocco Ha