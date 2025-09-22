L’allenatore della Primavera ha commentato a caldo la sconfitta casalinga contro la Cremonese. Tutte le dichiarazioni anche ai nostri microfoni Umori contrastanti in casa Napoli. Mentre gli uomini di Antonio Conte, impegnati stasera contro il Pisa, hanno la grande opportunità di portarsi in testa alla classifica, gli azzurrini hanno incassato un’altra sconfitta. Allo stadio Piccolo la squadra di Dario Rocco è stata superata dalla Cremonese, precipitando in ultima posizione in compagnia proprio dei grigiorossi. Napoli, Rocco: “Buttate la croce addosso a me, non a Prisco”. Il KO con i lombardi è il quarto consecutivo in campionato per i campani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli Primavera, Rocco non ha dubbi “Troppa pressione. Mi farei allontanare pur di schierare…”