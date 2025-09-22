Napoli Primavera-Cremonese 2-3 | il cuore non basta Ennesimo ko e vetta lontanissima
Gli uomini di mister Rocco ci hanno provato, ma non riusciti nell’impresa. Ora la strada degli azzurrini si fa ancora più in salita. Un vero e proprio scontro diretto quello andata in scena allo stadio G.Piccolo di Cercola, dove il Napoli Primavera ha ospitato la Cremonese. Una situazione di classifica, che inevitabilmente ha messo le due squadre davanti ad un match complicato da non sbagliare assolutamente. Ma purtroppo a sbagliare sono stati proprio gli azzurrini, che ora vedono quella vetta sempre più lontana, dopo l’ennesima caduta stagionale. Il Napoli ci prova nel finale, ma la Cremonese tiene botta: gli azzurrini ora sono ultimi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
napoli - primavera
