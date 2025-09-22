Napoli Ponti Rossi 30enne arrestato con 25 dosi di cocaina | blitz della Polizia di Stato

Controlli straordinari a Napoli, arrestato pusher ai Ponti Rossi. Proseguono i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare lo spaccio di droga in città. Nel pomeriggio di sabato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 30enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato inoltre denunciato per guida senza patente, violazione reiterata nel biennio. I poliziotti, durante un servizio di controllo in via Giovanni Lombardi, hanno fermato lo scooter su cui viaggiava il giovane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it