Napoli Ponti Rossi 30enne arrestato con 25 dosi di cocaina | blitz della Polizia di Stato
Controlli straordinari a Napoli, arrestato pusher ai Ponti Rossi. Proseguono i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare lo spaccio di droga in città. Nel pomeriggio di sabato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 30enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato inoltre denunciato per guida senza patente, violazione reiterata nel biennio. I poliziotti, durante un servizio di controllo in via Giovanni Lombardi, hanno fermato lo scooter su cui viaggiava il giovane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Gli arabi erano pronti a fare ponti d'oro a De Bruyne, ma invece l'ha spuntata il Napoli e la città di Napoli. Non sempre contano solo i milioni e le offerte irrinunciabili. Sapete quanto guadagna Kevin in maglia azzurra?
Torna Buongiorno Ceramica: al laboratorio artistico 'Porcellane Carusio' appuntamento con l'iniziativa 'Mani in Pasta'; Nasce l’associazione Ponti Rossi: creare ponti, non muri; Acquedotto romano dei Ponti Rossi, via ai lavori di pulizia e liberazione dalle erbacce.
Guida contromano sull’autostrada A1 Napoli-Roma scatenando il panico, 30enne bloccato dalla Polizia - L'uomo, raggiunto dalla Polizia Stradale, è stato fatto ... Segnala fanpage.it
Napoli, ruba un portafogli dal tavolino di un bar: arrestato 30enne - Nel pomeriggio di ieri, la polizia di stato ha tratto in arresto per furto un 30enne senegalese, irregolare sul territorio italiano. Si legge su ilmattino.it