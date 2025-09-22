Napoli Pisa rigore negato ai toscani! Marelli sicuro | De Bruyne-Leris? Step on foot Il fallo di mano non c’è
Napoli Pisa, l’ex arbitro ora commentatore di Dazn per la moviola analizza l’episodio più discusso del primo tempo e giudica errata la decisione. Nel corso del primo tempo di Napoli-Pisa, gara che chiude la quarta giornata di Serie A si è verificato un episodio controverso in area partenopea, con un contatto tra De Bruyne e Leris, e che in qualche modo può compromettere la corsa scudetto dell’ Inter. L’arbitro ha inizialmente richiesto l’intervento del VAR per esaminare la possibile concessione di un calcio di rigore sullo 0-0, ma, dopo aver rivisto l’episodio, ha deciso di non assegnare il penalty, suscitando polemiche tra i tifosi e gli esperti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: napoli - pisa
Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta
Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli
Conte ha deciso: IL NAPOLI SCENDE IN CAMPO CONTRO IL PISA ANCORA CON IL 4-1-4-1 Scelto Meret per la porta, con la difesa titolare di Manchester confermata in blocco Ci sono 2/4 del centrocampo delle migliori occasioni, con Elmas e Gilmour - facebook.com Vai su Facebook
?#Napoli-Pisa diretta: segui la partita di Serie A LIVE - X Vai su X
Incredibile rigore negato al Pisa contro il Napoli, Marelli: “Braccio Leris casuale, fallo De Bruyne”; Roma-Napoli moviola, c'era il rigore su Politano? Perché il VAR non è intervenuto dopo l'ammonizione per simulazione; Serie A. Stasera alle 20.45 Napoli-Pisa: azzurri puntano alla quarta vittoria di fila.
Incredibile rigore negato al Pisa contro il Napoli, Marelli: “Braccio Leris casuale, fallo De Bruyne” - Il contatto nell'area partenopea tra De Bruyne e Leris è falloso, con l'arbitro che viene ... Riporta msn.com
Rigore per il Pisa? Marelli: "Braccio di Leris in appoggio, non era punibile" - Pisa l'arbitro è stato chiamato all'On Field Review per un possibile fallo in area di De Bruyne ai danni di Leris: il fischietto Crezzini ha deciso di ... Scrive tuttonapoli.net