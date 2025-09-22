Napoli-Pisa rigore clamoroso non dato ai nerazzurri | la reazione di Gilardino non vista in TV

La decisione del direttore di gara sorprende: il tecnico dei toscani non ci sta Il match del Maradona tra Napoli e Pisa chiude la quarta giornata del campionato di Serie A. Per gli azzurri un’occasione per volare in vetta alla classifica da soli, per i toscani la possibilità di cercare una storica vittoria in Serie A. Napoli-Pisa, lamentele di Gilardino per il mancato rigore concesso (LaPresse) – Calciomercato.it E subito un episodio ha scaldato gli animi. Dopo solo dieci minuti, Leris è caduto in area di rigore azzurra dopo un intervento di De Bruyne. Il direttore di gara aveva inizialmente fischiato la punizione, ma il contatto era invece in area. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

