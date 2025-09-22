Napoli-Pisa prima volta dell' arbitro parlante al Maradona | announcement in campo

Ilmattino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mehdi Leris del Pisa durante il match contro il Napoli al Maradona al 10' dopo un contrasto con Spinazzola cade e tocca il pallone con la mano. Rialzandosi viene poi atterrato da Kevin De. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli pisa prima volta dell arbitro parlante al maradona announcement in campo

© Ilmattino.it - Napoli-Pisa, prima volta dell'arbitro parlante al Maradona: announcement in campo

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

Napoli-Pisa, prima volta dell'arbitro parlante al Maradona: announcement in campo; ?? NAPOLI-PISA. La prima volta di Hojlund al Maradona con la maglia azzurra; Napoli-Pisa LIVE 0-0: prima volta al Maradona per Hojlund.

napoli pisa prima voltaNapoli-Pisa, prima volta dell'arbitro parlante al Maradona: announcement in campo - Mehdi Leris del Pisa durante il match contro il Napoli al Maradona al 10' dopo un contrasto con Spinazzola cade e tocca il pallone con la mano. Si legge su ilmattino.it

Napoli-Pisa, le formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE - Napoli e Pisa contano 14 precedenti in Serie A, con sei successi partenopei e tre toscani (5 pareggi); in particolare, i campani sono imbattuti nelle ultime sei gare contro i nerazzurri, in cui hanno ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Pisa Prima Volta