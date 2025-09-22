Napoli-Pisa le pagelle | Spinazzola è il migliore bene anche Meret e Lucca

Le pagelle di Napoli-Pisa 3-2:Meret 7Di Lorenzo 5, Beukema 6, Buongiorno 6.5, Spinazzola 7.5Politano 6.5, Elmas 5.5, Gilmour 6, McTominay 6, De Bruyne 5.5Hojlund 5.5Lobotka 6.5, Anguissa 6, Lucca 7, Juan Jesus svConte 6Crezzini 4.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Spinazzola. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

#Napoli-Pisa diretta: tris con Gilmour, Spinazzola e Lucca, Conte è primo - X Vai su X

Conte ha deciso: IL NAPOLI SCENDE IN CAMPO CONTRO IL PISA ANCORA CON IL 4-1-4-1 Scelto Meret per la porta, con la difesa titolare di Manchester confermata in blocco Ci sono 2/4 del centrocampo delle migliori occasioni, con Elmas e Gilmour - facebook.com Vai su Facebook

