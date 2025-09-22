Napoli-Pisa le pagelle | Spinazzola è il migliore bene anche Meret e Lucca

22 set 2025

Le pagelle di Napoli-Pisa 3-2:Meret 7Di Lorenzo 5, Beukema 6, Buongiorno 6.5, Spinazzola 7.5Politano 6.5, Elmas 5.5, Gilmour 6, McTominay 6, De Bruyne 5.5Hojlund 5.5Lobotka 6.5, Anguissa 6, Lucca 7, Juan Jesus svConte 6Crezzini 4.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Spinazzola. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli-Pisa 3-2, pagelle: Spinazzola MVP, serataccia per Di Lorenzo e Beukema; Napoli-Pisa 3-2, le pagelle: Spinazzola (7) protagonista, Lucca (7) entra e segna, Di Lorenzo (5) che errore, Nzola (6,5) freddo; Le pagelle di Napoli-Pisa: i top e i flop della partita.

napoli pisa pagelle spinazzolaNapoli-Pisa 3-2, le pagelle: Spinazzola (7) protagonista, Lucca (7) entra e segna, Di Lorenzo (5) che errore, Nzola (6,5) freddo - 2 il Pisa al Maradona grazie alle reti di Gilmour, Spinazzola e Lucca. Lo riporta msn.com

Pagelle Napoli-Pisa 3-2, Conte vince col brivido: Gilmour sblocca, Spinazzola decisivo. Gioia anche per Lucca - Il Napoli di Conte si conferma a punteggio pieno dopo quattro giornate di Serie A: vittoria col brivido contro il Pisa di Gilardino, finisce 3- Riporta sport.virgilio.it

