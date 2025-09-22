Napoli-Pisa | in programma la chiusura dell' uscita Fuorigrotta della Tangenziale

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prefettura ha richiesto la chiusura dello svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni. L’uscita, in particolare, sarà chiusa dalle ore 21:30 di oggi 22 settembre 2025, nel corso del match di serie A Napoli-Pisa, e fino a cessate esigenze. Per i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

