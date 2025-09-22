Napoli-Pisa | in programma la chiusura dell' uscita Fuorigrotta della Tangenziale

La Prefettura ha richiesto la chiusura dello svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni. L’uscita, in particolare, sarà chiusa dalle ore 21:30 di oggi 22 settembre 2025, nel corso del match di serie A Napoli-Pisa, e fino a cessate esigenze. Per i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

#Napoli-#Pisa, i convocati di #Gilardino - X Vai su X

Bobo Vieri si sbilancia sul risultato esatto di stasera. Secondo voi, come finirà Napoli-Pisa? - facebook.com Vai su Facebook

Napoli – Pisa, corse straordinarie della metro linea 2 dopo la partita; Napoli-Pisa | Info tornelli; Napoli-Pisa: in programma la chiusura dell'uscita Fuorigrotta della Tangenziale.

Napoli-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra le formazioni di Conte e Gilardino è in programma alle ore 20. Lo riporta tuttosport.com

Napoli-Pisa: formazioni, orario, dove vederla e pronostico - Pisa di questa sera, lunedì 22 settembre, calerà il sipario sulla quarta giornata di Serie A. Da msn.com