Napoli-Pisa Højlund titolare | Gilmour insidia Lobotka
Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta
Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli
Napoli all'inglese per tentare la fuga: c'è anche Gilmour - Contro il Pisa il tecnico schiera dall'inizio tutti gli acquisti fatti in Inghilterra: Hojlund in attacco, De Bruyne e McTominay a supporto per lanciarlo
Napoli, Hojlund ha già conquistato Conte: partirà titolare anche contro il City - L'unico ballottaggio è sulla fascia sinistra, con Olivera che potrebbe rientrare dal primo minuto al posto di Spinazzola