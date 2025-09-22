Napoli-Pisa Højlund titolare | Gilmour insidia Lobotka

Il Corriere della Sera fa il punto sulle possibili scelte di Antonio Conte per la gara di lunedì sera . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli all'inglese per tentare la fuga: c'è anche Gilmour - Contro il Pisa il tecnico schiera dall'inizio tutti gli acquisti fatti in Inghilterra: Hojlund in attacco, De Bruyne e McTominay a supporto per lanciarlo

Napoli, Hojlund ha già conquistato Conte: partirà titolare anche contro il City - L'unico ballottaggio è sulla fascia sinistra, con Olivera che potrebbe rientrare dal primo minuto al posto di Spinazzola

