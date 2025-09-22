Napoli-Pisa formazioni ufficiali | Conte sorprende

Spazionapoli.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scelte di Antonio Conte per la sfida al Pisa: le formazioni ufficiali del posticipo della 4ª giornata di Serie A. Il Napoli scende in campo contro il Pisa  nel posticipo della 4ª giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono approfittare del passo falso della Juve, che ha pareggiato 1-1 in casa del Verona, per sorpassare i bianconeri e portarsi in vetta alla classifica in solitaria. Non una sfida semplice, quella contro i toscani, che arrivano allo stadio Diego Armando Maradona reduci da due sconfitte consecutive e con un solo punto in classifica conquistato. Gli uomini di Alberto Gilardino proveranno a mettere i bastoni fra le ruote al Napoli, cercando l’impresa nello stadio dei campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli pisa formazioni ufficiali conte sorprende

© Spazionapoli.it - Napoli-Pisa, formazioni ufficiali: Conte sorprende

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

Napoli-Pisa LIVE; Formazioni ufficiali Napoli-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Meret, Neres, Lucca, Hojlund, Cuadrado, Nzola e Stengs; Napoli-Pisa live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: ancora Hojlund al centro dell'attacco, Elmas titolare.

napoli pisa formazioni ufficialiSERIE A - Napoli-Pisa, ecco le formazioni ufficiali del match - Mazzocchi non farà parte del match per un lieve affaticamento muscolare. Si legge su napolimagazine.com

napoli pisa formazioni ufficialiLe formazioni ufficiali di Napoli-Pisa (Serie A) - 2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Pisa Formazioni Ufficiali