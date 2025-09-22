Napoli-Pisa formazioni ufficiali | Conte sorprende

Le scelte di Antonio Conte per la sfida al Pisa: le formazioni ufficiali del posticipo della 4ª giornata di Serie A. Il Napoli scende in campo contro il Pisa nel posticipo della 4ª giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono approfittare del passo falso della Juve, che ha pareggiato 1-1 in casa del Verona, per sorpassare i bianconeri e portarsi in vetta alla classifica in solitaria. Non una sfida semplice, quella contro i toscani, che arrivano allo stadio Diego Armando Maradona reduci da due sconfitte consecutive e con un solo punto in classifica conquistato. Gli uomini di Alberto Gilardino proveranno a mettere i bastoni fra le ruote al Napoli, cercando l’impresa nello stadio dei campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

