Gli spostamenti da e per lo stadio Maradona devono fare i conti con i tanti eventi in programma oggi in città. Il fischio d’inizio di Napoli-Pisa è sempre più vicino. Stasera, alle 20:45, la squadra di Antonio Conte ha la grande occasione di prendersi la vetta della classifica in solitaria. Per farlo, sarà necessario superare il Pisa di Alberto Gilardino, reduce da due sconfitte consecutive e voglioso di conseguire il primo successo in campionato. Come sempre, un ruolo determinante potrebbero giocarlo i tifosi napoletani. Lo stadio Maradona è pronto a spingere gli azzurri e a trasformarsi nel dodicesimo uomo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Pisa, disagi per i tifosi: chiusura della Tangenziale e sciopero dei mezzi pubblici. Come spostarsi in serata