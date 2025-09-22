Napoli-Pisa difesa confermata | Spinazzola favorito su Olivera

In vista della sfida di campionato contro il Pisa, il Corriere dello Sport fa il punto sulla difesa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Pisa, difesa confermata: Spinazzola favorito su Olivera

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

Napoli, la probabile formazione di Conte contro il Pisa - facebook.com Vai su Facebook

IL PARERE - Martorelli: "Napoli-Pisa? Non dovrebbe esserci partita, i valori degli azzurri sono completamente diversi" https://ift.tt/a0s8eot - X Vai su X

Napoli-Pisa, presentazione e probabili formazioni; Serie A, 4ª giornata: le ultime dai campi con assenti, indisponibili e probabili formazioni; Pisa su Raul Albiol: il ritorno in Serie A a 40 anni del campione spagnolo.

Napoli, Rrahmani torna in gruppo: Conte conferma Buongiorno e Beukema in difesa contro il Pisa - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore centrale ha ritrovato buone sensazioni in campo, pur non essendo ancora al cento per cento della condizione fisica. Riporta gonfialarete.com

Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte pensa a quattro cambi rispetto al City - Dopo la sconfitta di Manchester, il Napoli torna nella dimensione serie A in cui è imbattuto dal 24 febbraio, da quasi sette mesi. Scrive iamnaples.it