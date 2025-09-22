Napoli-Pisa Corbo ironizza | Lang dove si è cacciato?!

Il Napoli si prepara alla sfida del Maradona contro il Pisa (calcio d’inizio alle 20:45). Antonio Conte . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Pisa, Corbo ironizza: “Lang dove si è cacciato?!”

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

RITORNO A SORPRESA CON IL PISA? 'La Gazzetta dello Sport' lancia l'indiscrezione: non solo tra i convocati, Rrahmani potrebbe tornare addirittura tra i titolari in Napoli-Pisa "Conte pensa alla mossa a sorpresa": VOI COSA FARESTE #SSCNapoli # - X Vai su X

Napoli, la probabile formazione di Conte contro il Pisa - facebook.com Vai su Facebook

Lucca avrà lo spazio per dimostrare che 40 milioni non sono stati gettati al vento? (Corbo) - Lang non si capisce dove lui si sia cacciato. Riporta ilnapolista.it