Napoli-Pisa Conte si affida ai titolarissimi | Meret e Gilmour dal 1’

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Antonio Conte ha ormai definito le sue scelte.

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

Napoli-Pisa: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Napoli–Cagliari: Conte si affida ai suoi "Fab Four" di centrocampo, Pisacane punta sull'equilibrio; Conte si affida a De Bruyne, entusiasmo Napoli.

Napoli, Conte cambia modulo e si affida al fattore Maradona: contro il Pisa la prima mini-fuga in campionato - Il pareggio della Juventus a Verona apre al Napoli una chance preziosa: restare solo al comando della Serie A e tentare la prima mini-

Napoli-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra le formazioni di Conte e Gilardino è in programma alle ore 20.