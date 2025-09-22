Napoli-Pisa Conte ha già scelto l’undici titolare | accadrà questa sera al Maradona

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Pisa. Intanto, Antonio Conte ha già scelto l’undici titolare che scenderà in campo. Stasera contro il Pisa ci sarà la prima ghiotta occasione per il Napoli di Antonio Conte. Il passo falso della Juventus a Verona ha facilitato e non poco le cose, motivo per il quale gli azzurri possono guadagnarsi il primo posto in solitaria. Naturalmente, siamo solo all’inizio della stagione, ma questi punti potrebbero poi fare la differenza in futuro. L’allenatore azzurro lo sa, motivo per il quale avrebbe già scelto la formazione titolare da schierare. Conte e la formazione titolare: svelato l’undici che sfiderà il Pisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

