Napoli-Pisa Conte ha già scelto l’undici titolare | accadrà questa sera al Maradona
Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Pisa. Intanto, Antonio Conte ha già scelto l’undici titolare che scenderà in campo. Stasera contro il Pisa ci sarà la prima ghiotta occasione per il Napoli di Antonio Conte. Il passo falso della Juventus a Verona ha facilitato e non poco le cose, motivo per il quale gli azzurri possono guadagnarsi il primo posto in solitaria. Naturalmente, siamo solo all’inizio della stagione, ma questi punti potrebbero poi fare la differenza in futuro. L’allenatore azzurro lo sa, motivo per il quale avrebbe già scelto la formazione titolare da schierare. Conte e la formazione titolare: svelato l’undici che sfiderà il Pisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - pisa
Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta
Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli
Napoli, la probabile formazione di Conte contro il Pisa - facebook.com Vai su Facebook
IL PARERE - Martorelli: "Napoli-Pisa? Non dovrebbe esserci partita, i valori degli azzurri sono completamente diversi" https://ift.tt/a0s8eot - X Vai su X
Napoli, con il Pisa Conte valuta il ritorno al 4-3-3; Napoli-Pisa, presentazione e probabili formazioni; Napoli, turnover ragionato contro il Pisa: Conte pensa di dare una chance a Gilmour dall'inizio.
Napoli all'inglese per tentare la fuga: c'è anche Gilmour - Contro il Pisa il tecnico schiera dall’inizio tutti gli acquisti fatti in Inghilterra: Hojlund in attacco, De Bruyne e McTominay a supporto per lanciarlo ... gazzetta.it scrive
Napoli-Pisa: probabili formazioni. C'è Gilmour, Conte valuta cambio modulo - Al Maradona per la quarta giornata di campionato il Napoli riceve la visita della neo- Lo riporta msn.com