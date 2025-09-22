Napoli-Pisa cattive notizie per Gilardino in vista del match con gli azzurri
Non arrivano buone notizie per il tecnico del Pisa Alberto Gilardino in vista del posticipo di campionato contro il Napoli, e non solo. I nerazzurri perderanno, infatti, per un po' Calvin Stengs, uno dei colpi di mercato estivi, arrivato in Toscana dal Feyenoord.“Abbiamo perso Stengs per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: napoli - pisa
Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta
Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli
Napoli, la probabile formazione di Conte contro il Pisa - facebook.com Vai su Facebook
IL PARERE - Martorelli: "Napoli-Pisa? Non dovrebbe esserci partita, i valori degli azzurri sono completamente diversi" https://ift.tt/a0s8eot - X Vai su X
Napoli-Pisa, cattive notizie per Gilardino in vista del match con gli azzurri; Quando torna Kean: gioca contro l'Empoli? La data del rientro dopo aver saltato Cagliari-Fiorentina; Napoli-Inter, ufficializzati data e orario della sfida Scudetto al Maradona.
Napoli-Pisa probabili formazioni: Hojlund vuole conquistare il Maradona - Giovedì sera, nella “sua” Manchester non è andata come avrebbe voluto. Scrive ilmattino.it
Napoli all'inglese per tentare la fuga: c'è anche Gilmour - Contro il Pisa il tecnico schiera dall’inizio tutti gli acquisti fatti in Inghilterra: Hojlund in attacco, De Bruyne e McTominay a supporto per lanciarlo ... Segnala gazzetta.it