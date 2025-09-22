Napoli-Pisa cattive notizie per Gilardino in vista del match con gli azzurri

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non arrivano buone notizie per il tecnico del Pisa Alberto Gilardino in vista del posticipo di campionato contro il Napoli, e non solo. I nerazzurri perderanno, infatti, per un po' Calvin Stengs, uno dei colpi di mercato estivi, arrivato in Toscana dal Feyenoord.“Abbiamo perso Stengs per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

Napoli-Pisa, cattive notizie per Gilardino in vista del match con gli azzurri; Quando torna Kean: gioca contro l'Empoli? La data del rientro dopo aver saltato Cagliari-Fiorentina; Napoli-Inter, ufficializzati data e orario della sfida Scudetto al Maradona.

napoli pisa cattive notizieNapoli-Pisa probabili formazioni: Hojlund vuole conquistare il Maradona - Giovedì sera, nella “sua” Manchester non è andata come avrebbe voluto. Scrive ilmattino.it

napoli pisa cattive notizieNapoli all'inglese per tentare la fuga: c'è anche Gilmour - Contro il Pisa il tecnico schiera dall’inizio tutti gli acquisti fatti in Inghilterra: Hojlund in attacco, De Bruyne e McTominay a supporto per lanciarlo ... Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Pisa Cattive Notizie