Napoli – Pisa Buongiorno suona la carica | È l’occasione giusta

Spazionapoli.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie A, Napoli-Pisa: arrivano le dichiarazioni di Alessandro Buongiorno ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio. Allo stadio Maradona andrà in scena il match valevole la quarta giornata di Serie A in cui si affronteranno Napoli e Pisa. Gli azzurri hanno la ghiotta opportunità di salire in testa alla classifica in solitaria a seguito del pareggio esterno della Juventus a Verona mentre la squadra di Gilardino vorrà centrare la prima vittoria in Serie A. Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita. Buongiorno netto: “Vogliamo i tre punti”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

