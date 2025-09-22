Napoli-Pisa ancora problemi per Buongiorno e rischia lo stop per il big match

Ancora problemi per Alessandro Buongiorno, costretto all’uscita a dieci minuti dal termine di Napoli-Pisa: infortunio e si teme lo stop Attorno all’ottantesimo di Napoli-Pisa, Antonio Conte perde il suo pilastro in difesa. E non arrivano buone notizie. Infatti, Alessandro Buongiorno si è seduto sul terreno di gioco e ha chiesto immediatamente l’intervento dello staff sanitario. Alessandro Buongiorno (ANSA) Calciomercato.it Dopo una prima diagnosi, i medici hanno suggerito al mister la sostituzione e di fatto è entrato Juan Jesus. Buongiorno è uscito sulle sue gambe, ma con evidenti problemi muscolari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Pisa, ancora problemi per Buongiorno e rischia lo stop per il big match

