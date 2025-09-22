Napoli-Pisa 3-2 vittoria difficile contro un Pisa da battaglia Rileggi qui la partita
Il Napoli di Conte affronta il Pisa al Maradona nel Monday night al Maradona. Conte si affida agli stessi uomini delle ultime tranne per Elmas al posto di Anguissa e Gilmour al posto di Lobotka. Da segnalare anche il ritorno di Meret tra i pali al posto di Milinkovic. Il risultato della partita di oggi diventa fondamentale alla luce dei risultati degli ultimi due giorni con i bianconeri di Tudor che hanno avuto la prima battuta d’arresto contro il Verona al Bentegodi e hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Maradona adibito a festa per questa serata che conclude la quarta giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: napoli - pisa
Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta
Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli
? #Napoli-#Pisa: formazione ufficiale. Conte punta su Elmas e Gilmour. Lobotka in panchina LIVE areanapoli.it/share/607301/ - facebook.com Vai su Facebook
?#Napoli-Pisa diretta: segui la partita di Serie A LIVE - X Vai su X
FINALE Napoli-Pisa 3-2: Conte, vittoria col brivido grazie a Gilmour, Spinazzola e Lucca; Diretta Napoli-Pisa, oggi Serie A. Live risultato, aggiornamenti e classifica; Il Napoli c’è e torna in vetta: Pisa battuto 3-2.
Serie A, Napoli-Pisa 3-2: Lucca regala i tre punti a Conte dalla panchina - Gilmour, Spinazzola e il centravanti regalano altri tre punti agli Azzurri di Conte contro un ottimo Pisa. Come scrive sportmediaset.mediaset.it
Napoli-Pisa 3-2, la decidono Gilmour, Spinazzola e Lucca: azzurri a punteggio pieno - Fino al minuto 39' il match disputato questa sera al Maradona è stato nel segno degli episodi arbitrarli. Da ilmattino.it