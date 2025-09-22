Napoli Pisa 3-2 che fatica per Conte | Lucca firma la prima gioia e regala i tre punti Sorpassati i bianconeri in classifica

Napoli Pisa 3-2, vittoria sofferta per gli azzurri: Gilmour, Spinazzola e Lucca firmano la vittoria. Il Pisa di Gilardino spaventa Conte. Il Napoli prosegue la sua marcia a punteggio pieno in campionato, ma quanta fatica per avere la meglio su un Pisa coraggioso e ben organizzato. Al Maradona finisce 3-2 per la squadra di Antonio Conte, che trova la quarta vittoria in altrettante partite di Serie A grazie alle reti di Gilmour, Spinazzola e alla prima, attesissima gioia in maglia azzurra di Lorenzo Lucca. Una serata complicata, che ha visto gli ospiti rispondere colpo su colpo. Nel primo tempo il copione è chiaro: il Napoli fa la partita, ma il Pisa di Alberto Gilardino si difende con ordine e si rende pericoloso in ripartenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Pisa 3-2, che fatica per Conte: Lucca firma la prima gioia e regala i tre punti. Sorpassati i bianconeri in classifica

Napoli-Pisa 3-2, Spinazzola e Lucca a Dazn: «Tre punti che hanno grandissimo peso» - Doppia marcatura a testa e un assist valsi 3 punti e la testa solitaria della classifica. Riporta ilmattino.it

Napoli-Pisa 3-2: video, gol e highlights - La squadra di Conte torna in vetta alla classifica a +2 sulla Juve grazie al successo del Maradona con il Pisa che perde con grande dignità 3- Scrive sport.sky.it