Napoli, 22 settembre 2025 - Il precedente, e impegnativo, match di Champions League contro il Manchester City, il successivo turnover effettuato, seppur soft, e un avversario sulla carta non insormontabile come il Pisa: le insidie per il Napoli nel monday night sono tante e si palesano puntuali nonostante il gol di Gilmour a fine primo tempo che sembra mettere la pratica in discesa dopo un inizio complicato soprattutto per merito degli indomiti ospiti. Indomiti, appunto, al punto da procacciarsi l'episodio buono per pareggiare i conti: Beukema tocca la palla di mano e per l'arbitro Crezzini ci sono gli estremi di un rigore trasformato da Nzola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Pisa 3-2, azzurri ancora a punteggio pieno. Ma che fatica