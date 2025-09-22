Napoli-Pisa 1-1 il Pisa pareggia con Nzola su rigore LIVE

Ilnapolista.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli di Conte affronta il Pisa al Maradona nel Monday night al Maradona. Conte si affida agli stessi uomini delle ultime tranne per Elmas al posto di Anguissa e Gilmour al posto di Lobotka. Da segnalare anche il ritorno di Meret tra i pali al posto di Milinkovic. Il risultato della partita di oggi diventa fondamentale alla luce dei risultati degli ultimi due giorni con i bianconeri di Tudor che hanno avuto la prima battuta d’arresto contro il Verona al Bentegodi e hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Maradona adibito a festa per questa serata che conclude la quarta giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli pisa 1 1 il pisa pareggia con nzola su rigore live

© Ilnapolista.it - Napoli-Pisa 1-1, il Pisa pareggia con Nzola su rigore (LIVE)

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

LIVE Napoli-Pisa 1-0: rigore per i toscani per un mani di Beukema; Napoli-Pisa LIVE; Diretta Napoli-Pisa, oggi Serie A. Live risultato, aggiornamenti e classifica.

napoli pisa 1 1Napoli-Pisa 1-1 (39' Gilmour, 60' Nzola): pareggio dal dischetto - Per larghi tratti si rivedono le difficoltà a sfondare il blocco passo del ... Come scrive tuttonapoli.net

napoli pisa 1 1Live-Napoli-Pisa: in campo per consolidare il primato. Segna Gilmour! Inizia la ripresa (1-0; 39' Gilmour) - 312 cuori azzurri 21:52 Inizia la ripresa 21:38 finisce il primo tempo 40+4' Pisa più disinvolto i ... Scrive 100x100napoli.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Pisa 1 1