Al Maradona il match valido per la 4ª giornata di Serie A Napoli Pisa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli Pisa, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. NAPOLI PISA CRONACA E DIRETTA LIVE. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli Pisa 0-0 LIVE: è cominciato il match di Serie A