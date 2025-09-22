Napoli-Pisa 0-0 il Var premia gli azzurri in avvio LIVE

Il Napoli di Conte affronta il Pisa al Maradona nel Monday night al Maradona. Conte si affida agli stessi uomini delle ultime tranne per Elmas al posto di Anguissa e Gilmour al posto di Lobotka. Da segnalare anche il ritorno di Meret tra i pali al posto di Milinkovic. Il risultato della partita di oggi diventa fondamentale alla luce dei risultati degli ultimi due giorni con i bianconeri di Tudor che hanno avuto la prima battuta d’arresto contro il Verona al Bentegodi e hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Maradona adibito a festa per questa serata che conclude la quarta giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

