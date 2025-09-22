Il Napoli di Conte affronta il Pisa al Maradona nel Monday night al Maradona. Conte si affida agli stessi uomini delle ultime tranne per Elmas al posto di Anguissa e Gilmour al posto di Lobotka. Da segnalare anche il ritorno di Meret tra i pali al posto di Milinkovic. Il risultato della partita di oggi diventa fondamentale alla luce dei risultati degli ultimi due giorni con i bianconeri di Tudor che hanno avuto la prima battuta d’arresto contro il Verona al Bentegodi e hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Maradona adibito a festa per questa serata che conclude la quarta giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Pisa 0-0, Conte lancia Gilmour ed Elmas oltre al ritorno di Meret (LIVE)