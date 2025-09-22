L’attesa è finita. Dopo 23 giorni, il Napoli torna a casa, nel suo fortino. Ma quella contro il Pisa non è una semplice partita di campionato. È molto di più. È la notte della risposta, la notte del sorpasso, la notte del primo, possibile, strappo della stagione. Con una vittoria, la squadra di Conte si prenderebbe la vetta della classifica in beata solitudine. Un’Occasione Troppo Ghiotta. Come scrive il Corriere dello Sport, questa è “la notte della conferma”. La conferma di un’imbattibilità in campionato che dura da marzo e che nessuno in Europa può vantare. Dopo la sconfitta di Manchester, serve una risposta immediata. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, la notte del primato: Conte lancia Hojlund, al Maradona torna un mito