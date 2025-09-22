Napoli la notte del primato | Conte lancia Hojlund al Maradona torna un mito

Napolissimo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa è finita. Dopo 23 giorni, il Napoli torna a casa, nel suo fortino. Ma quella contro il Pisa non è una semplice partita di campionato. È molto di più. È la notte della risposta, la notte del sorpasso, la notte del primo, possibile, strappo della stagione. Con una vittoria, la squadra di Conte si prenderebbe la vetta della classifica in beata solitudine. Un’Occasione Troppo Ghiotta. Come scrive il Corriere dello Sport, questa è “la notte della conferma”. La conferma di un’imbattibilità in campionato che dura da marzo e che nessuno in Europa può vantare. Dopo la sconfitta di Manchester, serve una risposta immediata. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli la notte del primato conte lancia hojlund al maradona torna un mito

© Napolissimo.it - Napoli, la notte del primato: Conte lancia Hojlund, al Maradona torna un mito

In questa notizia si parla di: napoli - notte

De Bruyne Napoli, prime parole da brividi: «Ecco perché ho detto sì alle 2:31 di notte»

Pronostico Manchester City-Napoli: Conte ci riprova nella notte di De Bruyne

Da domani al via la XXIII Edizione de “La Notte della Tammorra”: Napoli celebra la musica folk campana

Il Napoli difende il primato a Lecce e l’Inter insegue contro il Verona dopo la notte di Champions: f...; I pensieri di Inzaghi, i record di Conte: Napoli e Inter, è la notte dello scudetto; Napoli campione, De Laurentiis: “Martedì dal Papa”. Il ministro Abodi: una festa mondiale | Diretta.

napoli notte primato conteNapoli, è la notte della verità sul mercato: fuori o dentro, 8 nodi da sciogliere - Il Napoli ha preso per una ventina di milioni Gutierrez, descritto con forte spinta sulla sinistra. Lo riporta napoli.repubblica.it

napoli notte primato conteCorriere dello Sport: “La notte del sorpasso” - «La notte del sorpasso, del primo strappo e del primato in beata solitudine»: così Fabio Mandarini descrive sulle pagine del Corriere dello Sport il clima che si respira al Maradona, pronto a ospitare ... Da napolipiu.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Notte Primato Conte