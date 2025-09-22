Napoli in scooter senza patente mentre trasporta droga | arrestato dopo un controllo

Sorpreso in scooter con la droga. Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato altresì denunciato per guida senza patente. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, in scooter senza patente mentre trasporta droga: arrestato dopo un controllo

In questa notizia si parla di: napoli - scooter

Napoli, armati in scooter a Salvator Rosa: arrestati due giovani

Napoli, automobilisti aggrediti con spranghe e catene da baby gang su scooter: l'assalto in via Acton

Napoli, blitz dei Carabinieri: scoperto deposito di moto e scooter rubati

Napoli, ventenne travolta da scooter dopo concerto di Gigi D'Alessio: investitore in fuga - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, controlli dei carabinieri al centro: arrestato pusher e inseguito giovane senza patente; In scooter senza patente, 19enne non si ferma all'alt e fugge: arrestato dopo colluttazione a Napoli; Incidente stradale a Napoli, 64enne in scooter ferita a terra: si indaga su auto pirata.

Asti, in scooter senza patente, senza assicurazione e su telaio con numeri truccati - E, come se non bastasse, sul telaio erano stampigliati i numeri di serie che erano però associati ad un altro scooter, di diversa marca rispetto a quello fermato. Segnala lanuovaprovincia.it

Napoli, giovanissimi in strada il sabato sera armati di coltelli: “Era per fare una storia” - Ragazzini armati di coltelli, altri che guidano senza casco e senza patente, parcheggiatori abusivi e kebabbari che violano le norme igieniche: è la sintesi della notte di controlli dei Carabinieri ne ... Secondo msn.com