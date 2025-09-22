"> Il centrocampo Premier Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli di Conte non rinuncia al concetto tattico dei «Fab Four» a centrocampo. Questa volta, però, la novità sarà l’inserimento di Billy Gilmour dal primo minuto al posto di Lobotka. Lo scozzese, reduce da un avvio di stagione senza titolarità ma sempre molto considerato nelle gerarchie tecniche, guiderà la regia insieme a De Bruyne, Anguissa e McTominay. Un centrocampo che profuma di Premier League: KDB ex City, McTominay dallo United, Gilmour dal Brighton e Frank con un passato al Fulham. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, il quinto Fab è Gilmour: Conte cambia regia contro il Pisa