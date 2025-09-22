Napoli due 17enni investiti mentre erano in scooter | lottano tra la vita e la morte

È un bilancio drammatico quello che arriva dal capoluogo partenopeo dopo l’ultimo fine settimana: 21 incidenti stradali con feriti e un decesso. A pagare il prezzo più alto sono ancora una volta i giovanissimi.   Come anticipa Fanpage, nella notte . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, due 17enni investiti mentre erano in scooter: lottano tra la vita e la morte

A Napoli investiti due 17enni, sono gravi al Cardarelli: 21 incidenti con feriti in 48 ore

