“Ag4in” il film che celebra il quarto Scudetto del Napoli, tutte le info su uscita e visione. Non solo un ricordo, ma un’immersione totale. Dopo il successo di ‘Sarò con Te’, il Napoli regala ai suoi tifosi un nuovo film-evento per celebrare l’impresa del quarto scudetto. Si intitola ‘Ag4in’ e promette di svelare retroscena mai visti, discorsi esclusivi e tutte le emozioni di una cavalcata trionfale. Guarda il trailer ufficiale di “Ag4in”. Un Titolo che è un Omaggio al Cuore di Napoli. Il nome scelto, ‘Ag4in’, è un meraviglioso gioco di parole che unisce due anime della città. Da un lato, omaggia il grande Pino Daniele e il suo singolo ‘Again’. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli celebra il quarto scudetto al cinema: tutto su “Ag4in”, il film evento