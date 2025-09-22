Napoli Basket sconfitto in Francia dal JL Bourg en Bresse | finisce 109-77

2anews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli Basket paga differenza di condizione e fisicità, ma raccoglie indicazioni utili in vista del campionato. Esordio per Mitrou-Long, Simms a riposo. Impegno probante per il Napoli Basket in vista dell’inizio della prossima stagione. La squadra di Coach Magro è stata superata in amichevole in Francia dal JL Bourg en Bresse, formazione che disputa . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli basket sconfitto in francia dal jl bourg en bresse finisce 109 77

© 2anews.it - Napoli Basket sconfitto in Francia dal JL Bourg en Bresse: finisce 109-77

In questa notizia si parla di: napoli - basket

Napoli Basket, ufficiale un altro acquisto: ingaggiato Faggian

Il punto sul mercato del Napoli Basket

Napoli Basket, ufficiale un altro arrivo: preso l'americano Rasir Bolton

Napoli Basket, sconfitta in amichevole in Francia: esordio in azzurro per Mitrou-Long; Napoli Basketball, k.o. per 109-77 contrò Bourg-En-Bresse in amichevole; Europeo U18M, Italia-Spagna 62-84 (Hassan 22). Oggi per il Bronzo con la Lettonia (18.30, Live Youtube).

Napoli Basket, sconfitta in amichevole in Francia: esordio in azzurro per Mitrou-Long - Il Napoli Basket esce sconfitto dalla trasferta francese nel giorno dell'esordio di Naz Mitrou- Scrive napolitoday.it

napoli basket sconfitto francia: Napoli Basket, sonora sconfitta in trasferta contro il JL Bourg - Coach Alessandro Magro privo di Aamir Simms, non impiegato questa sera, tenuto precauzionalmente a riposo per un ... Segnala pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Basket Sconfitto Francia