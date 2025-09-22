Napoli ancora problemi per Lucca | sta accadendo tutto in queste ore

Non c’è pace per Lorenzo Lucca da quando veste l’azzurro. Quanto accaduto nelle ultime ore complica e non poco le cose per l’attaccante. Sono ore molto calde per Lorenzo Lucca e il Napoli. Questa sera, il club azzurro chiuderà la quarta giornata di Serie A e lo farà affrontando il Pisa di Alberto Gilardino. L’appuntamento, almeno sulla carta, sembra essere ampiamente alla porta dei partenopei ma non sono da escludere sorprese. Intanto, però, a rubare la scena è Lorenzo Lucca, ancor costretto a fare i conti con una serie di problematiche importanti. Napoli-Pisa, ancora un “no” per Lucca: partirà dalla panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, ancora problemi per Lucca: sta accadendo tutto in queste ore

In questa notizia si parla di: napoli - problemi

A Napoli problemi con il click day per 800 tirocini: scontri tra polizia e disoccupati – Video

Scontri e arresti a Napoli tra Movimento Disoccupati e polizia, protesta esplosa per i problemi col Click Day

I problemi al click day, pii l'assalto alle forze dell'ordine: cos'è successo a Napoli

I tassisti di Napoli tornano a far sentire la loro voce, affrontando problemi legati agli stalli e al traffico causato da cantieri e Ztl. #assemblea #tassisti #cronacadinapoli #social #storie #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook

IL PENSIERO - Cannella: "Se la Fiorentina alza un po' il ritmo della partita, crea dei problemi alla qualità del Napoli, il palleggio non servirebbe" https://ift.tt/zrWblhp - X Vai su X

Piantanida: Napoli, ma che flop Lucca. Qui qualche problema c'è e sapete perché?; Napoli-Olympiacos 2-1: Politano e Lucca in gol. Preoccupazione per Lukaku; Lucca al Napoli: contatti con i club ma c'è un problema da superare.

Lucca avrà lo spazio per dimostrare che 40 milioni non sono stati gettati al vento? (Corbo) - Lang non si capisce dove lui si sia cacciato. Secondo ilnapolista.it

Napoli, Lucca o Hojlund a Firenze? Conte ha già deciso - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, Conte sembra aver già sciolto il dubbio. Segnala fantacalcio.it