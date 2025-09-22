Napoli a punteggio pieno 3-2 ad un buon Pisa | Spinazzola al top e primo gol per Lucca

Una quarta giornata di Serie A nella quale il derby della capitale si è preso la scena, con la Roma impostasi per 0-1. Uomini di Gasperini concentrati ora sul Nizza, ma c’è chi oggi andava a chiudere questo turno di campionato: Napoli che vince ancora e si prende la vetta della classifica in solitaria, visti i risultati dagli altri campi, grazie al punteggio pieno accumulato in queste quattro giornate. Al Maradona un buon Pisa perde col punteggio di 3-2, giocando una partita vera, gagliarda e mettendo in apprensione i tifosi partenopei. Primo tempo dove i campioni d’Italia faticano a trovare spazi utili, e rischiano quando l’arbitro viene chiamato al VAR per un pestone di De Bruyne su Leris in area. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Napoli a punteggio pieno, 3-2 ad un buon Pisa: Spinazzola al top e primo gol per Lucca

In questa notizia si parla di: napoli - punteggio

RILEGGI LIVE – Napoli Cagliari 1-0 (95? Anguissa): azzurri a punteggio pieno dopo le prime due!

Anguissa all’ultimo respiro, il Napoli supera il Cagliari: Conte a punteggio pieno

Calcio femminile, poker della Juventus contro il Napoli, Lazio a punteggio pieno nella Serie A Women’s Cup

Weekend di fuoco in Serie A & B! Napoli e Juventus non vogliono fermarsi: a punteggio pieno e con l’obiettivo di dettare il ritmo sin dalla quarta giornata. Ma attenzione: è il Palermo a rubare la scena in Serie B, almeno per una notte, dopo la vittoria contro - facebook.com Vai su Facebook

Napoli a punteggio pieno: Hojlund segna all'esordio, tris roboante alla Fiorentina - X Vai su X

Napoli-Pisa 3-2, la decidono Gilmour, Spinazzola e Lucca: azzurri a punteggio pieno; Napoli unica squadra a punteggio pieno: gli azzurri battono il Pisa al Maradona; Gilmour-Spinazzola-Lucca show, tris Napoli al Pisa: Conte primo a punteggio pieno a +2 sulla Juve.

Napoli-Pisa 3-2, la decidono Gilmour, Spinazzola e Lucca: azzurri a punteggio pieno - Fino al minuto 39' il match disputato questa sera al Maradona è stato nel segno degli episodi arbitrarli. Come scrive msn.com

Napoli-Pisa 3-2, risultato: gol di Gilmour, Spinazzola e Lucca, Conte ancora a punteggio pieno - Gli azzurri conquistano il quarto successo su quattro in campionato e sono da soli in vetta alla classifica ... Si legge su corriere.it