Napoli 20enne infilza al collo il fratellino con una forchetta | Il nonno preferisce lui a me

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Giugliano in Campania (Napoli) con l’accusa di lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe aggredito il fratellino di 14 anni utilizzando una forchetta, e provocandogli diverse ferite. L’episodio si è verificato in un’abitazione a pochi passi dal centro cittadino. Il giovane avrebbe impugnato la posata e colpito il minore al collo, alla spalla sinistra e alle braccia. In casa erano presenti anche i genitori dei due ragazzi, che hanno assistito alla colluttazione. All’arrivo dei sanitari del 118, il 14enne era ferito ma cosciente. 🔗 Leggi su Open.online