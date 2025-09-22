Napoli 20enne infilza al collo il fratellino con una forchetta | Il nonno preferisce lui a me
Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Giugliano in Campania (Napoli) con l’accusa di lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe aggredito il fratellino di 14 anni utilizzando una forchetta, e provocandogli diverse ferite. L’episodio si è verificato in un’abitazione a pochi passi dal centro cittadino. Il giovane avrebbe impugnato la posata e colpito il minore al collo, alla spalla sinistra e alle braccia. In casa erano presenti anche i genitori dei due ragazzi, che hanno assistito alla colluttazione. All’arrivo dei sanitari del 118, il 14enne era ferito ma cosciente. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: napoli - 20enne
Napoli, 20enne si schianta (per vendetta) contro l'ex fidanzata e le sue amiche con lo scooter. Arrestato
Napoli, 20enne investe con lo scooter la ex e le sue amiche: arrestato. La perseguitava da mesi
Napoli, investe ex e amiche con lo scooter: arrestato 20enne
Una studentessa di 20 anni è stata investita e uccisa da un Suv mentre stava attraversando le strisce pedonali. È successo a Napoli, nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 settembre. La 20enne spagnola si trovava a Napoli per il programma di studio Erasmus - facebook.com Vai su Facebook
Igor #Tudor in conferenza stampa: "La partita col Verona si poteva giocar domani. Il #Napoli giocherà 3 partite in 9 giorni, noi invece 3 in 7 giorni. Serve uguaglianza. Inutile negarlo: queste cose alla lunga cambiano la classifica. Bisogna dirlo: perché se si sta - X Vai su X
Napoli, 20enne infilza al collo il fratellino con una forchetta: «Il nonno preferisce lui a me».
Pugnala al collo il fratellino con una forchetta, voleva punirlo perché è il preferito del nonno - Per il fratello di 14 anni, 30 giorni di prognosi. Segnala fanpage.it