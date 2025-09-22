Nadia Mayer | Da piccola non mi sono mai sentita a casa e questo mi ha portata a cercare una solidità che non avevo Un agente immobiliare deve essere onesto e deve dire sempre la verità anche quando è scomoda

Nel suo nuovo libro pubblicato da Rizzoli riflette su cosa rendere una casa ideale per noi, svelando il suo lato più tenero e segreto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nadia Mayer: «Da piccola non mi sono mai sentita a casa, e questo mi ha portata a cercare una solidità che non avevo. Un agente immobiliare deve essere onesto e deve dire sempre la verità, anche quando è scomoda»

In questa notizia si parla di: nadia - mayer

Nadia Mayer chiede aiuto per i cuccioli abbandonati: Ve li porto io a casa

“Lascio tutto, è una decisione molto sofferta”: Nadia Mayer dice addio a “Casa a prima vista” e al mondo dell’immobiliare – L’annuncio video

Nadia Mayer di Casa a prima vista, l'annuncio sui social: "Lascio tutto"

Nadia Mayer lascia il mondo dell’immobiliare. La nota agente di Casa a Prima Vista ha deciso di cambiare vita ? - facebook.com Vai su Facebook

Nadia Mayer entra in Rexer – Re2bit https://re2bit.com/2025/09/15/nadia-mayer-entra-in-rexer/… - X Vai su X

Nadia Mayer: «Da piccola non mi sono mai sentita a casa, e questo mi ha portata a cercare una solidità che non avevo. Un agente immobiliare deve essere onesto e deve dire sempre la verità, anche quando è scomoda; Nadia Mayer di Casa a prima vista, l'annuncio sui social: Lascio tutto; Nadia Mayer di Casa a Prima Vista lascia il mondo dell'immobiliare: Voglio sperimentare nuovi progetti.

Nadia Mayer: «Da piccola non mi sono mai sentita a casa, e questo mi ha portata a cercare una solidità che non avevo. Un agente immobiliare deve essere onesto e deve dire ... - Nel suo nuovo libro pubblicato da Rizzoli riflette su cosa rendere una casa ideale per noi, svelando il suo lato più tenero e segreto ... Segnala vanityfair.it

“Ho seguito il consiglio del saggio, sono tornata alla mia vera strada. Ho la mia nuova casa professionale”: il nuovo progetto di Nadia Mayer dopo “Casa a prima vista” - L'agente immobiliare annuncia il suo ingresso in Rexer e l'uscita del libro "La mia casa ideale". Secondo ilfattoquotidiano.it