Nadia Battocletti non pensa alle vacanze dopo le medaglie ai Mondiali | Giovedì sarò all'università

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nadia Battocletti, vincitrice di due medaglie, un argento e un bronzo, ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025, di ritorno dal Giappone si recherà subito in facoltà, perché c'è l'ultimo esame da preparare bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nadia Battocletti non pensa alle vacanze dopo le medaglie ai Mondiali: Giovedì sarò all'università

