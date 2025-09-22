Nadia Battocletti non pensa alle vacanze dopo le medaglie ai Mondiali | Giovedì sarò all'università
Nadia Battocletti, vincitrice di due medaglie, un argento e un bronzo, ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025, di ritorno dal Giappone si recherà subito in facoltà, perché c'è l'ultimo esame da preparare bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
