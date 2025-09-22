NIKO torna con Hallo & Ciao | un ponte musicale tra Vienna e Roma

. Il 26 settembre 2025 segna l’uscita di “Hallo & Ciao”, il nuovo disco dei N.I.K.O., pubblicato da Soulship Records. La band austriaca, guidata dall’attore, autore e polistrumentista Nikolai Selikovsky, torna con un progetto coraggioso e originale, che mette al centro autenticità e libertà creativa. Il disco nasce grazie a un crowdfunding di successo, abbraccia sonorità pop-funk con venature soul e un’anima dichiaratamente anni ’80, ma soprattutto sceglie la strada meno scontata: rinunciare alle piattaforme di streaming, in segno di protesta verso chi investe in tecnologie belliche e non tutela adeguatamente i musicisti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

