Finalmente è stato annunciato il ritorno dei My Chemical Romance in Italia. La band americana ha annunciato una nuova tappa italiana del tour celebrativo The Black Parade 2026, che farà rivivere dal vivo uno degli album più iconici degli anni Duemila. L’appuntamento è fissato per martedì 15 luglio 2026 alla Visarno Arena di Firenze, una delle location più importanti per i grandi eventi estivi. Data e biglietti per i My Chemical Romance in Italia. Data: 15 luglio 2026. Location: Visarno Arena, Firenze. Biglietti in vendita: da venerdì 26 settembre 2025 alle ore 12:00 su livenation.it. Si prevede una corsa ai biglietti, considerando l’enorme seguito che la band ha ancora oggi tra i fan italiani ed europei. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - My Chemical Romance in Italia: The Black Parade 2026 a Firenze, Visarno Arena