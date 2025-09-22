Musica parole e immagini | il 28 settembre la festa finale di InCanto

Firenze, 22 settembre 2025 – Si conclude domenica 28 settembre la trentesima edizione di InCanto, la rassegna del canto di tradizione e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino di Sesto Fiorentino. Dalle 15, il cortile di Villa San Lorenzo ospiterà una grande festa di musica, parole e immagini. L’evento offrirà l'occasione per fare il punto sul processo di messa in sicurezza e restauro del prezioso materiale degli archivi, colpiti dall'alluvione dello scorso marzo. Sarà soprattutto un modo per ringraziare finalmente tutte e tutti quelli che hanno offerto il loro aiuto con grande passione e generosità a salvare le tracce documentarie della storia che sta alle radici dell’esperienza politico-culturale dell’Istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica, parole e immagini: il 28 settembre la festa finale di InCanto

