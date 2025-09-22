Musica cocktail e natura nel cuore di Rimini | Giardini d’Autore chiude con 8.500 visitatori
Si è conclusa domenica (21 settembre) a Rimini l’edizione autunnale di Giardini d’Autore, un fine settimana che ha saputo, ancora una volta, incantare migliaia di visitatori. Due giornate intense, immerse nella bellezza, che hanno visto protagonisti i migliori vivaisti italiani con collezioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
