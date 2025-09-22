Musica al parco torna a Cepagatti tra esibizioni e laboratori
L'associazione culturale Ama by Blue Notes, presieduta da Alessandra Dambra, annuncia la quarta edizione di “Musica al Parco”, un pomeriggio interamente dedicato alla musica e alla creatività che si terrà sabato 27 settembre nel parco Santuccione di Cepagatti, con inizio alle ore 15.L'evento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: musica - parco
Joe Bonamassa in concerto all'Auditorium Parco della Musica
“Musica al Parco”, giovani talenti del Conservatorio Cimarosa si esibiscono a Parco Palatucci
Musica e arte al parco Casatorre. L’Indigest Festival è alle porte
ANNA - ANTEPRIMA 20 OTTOBRE 2025 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA-ROMA #festadelcinemadiroma @romacinemafest 6 NOVEMBRE 2025 NELLE SALE- DISTRIBUZIONE NOTORIOUS PICTURES #soloalcinema #cinemaitaliano - facebook.com Vai su Facebook
Musica al parco torna a Cepagatti tra esibizioni e laboratori; “Musica al Parco”, torna il 27 settembre a Cepagatti l'appuntamento con A.M.A. by Blue Notes; Cepagatti, torna “Musica al Parco”: laboratori e concerti gratuiti il 27 settembre.
Musica al Parco torna a Cepagatti(IV Edizione) - by Blue Notes, presieduta da Alessandra Dambra, annuncia la quarta edizione di “ Musica al Parco”, un pomeriggio interamente dedicato alla ... Scrive wallnews24.it
Musica e natura nel cuore del Parco. Torna il festival che accende i borghi - PRATOVECCHIOI Radiohead in chiave jazz, l’omaggio a Ennio Morricone, Danilo Rea con Martux_M, e le note struggenti del pianista siriano- Da lanazione.it