Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti torna protagonista in Cina. A un anno di distanza dall’ultima volta, il carrarino si è guadagnato di nuovo l’accesso alla finale dell’ATP 250 di Chengdu, imponendosi con autorevolezza sul kazako Alexander Shevchenko. In semifinale, il numero uno del seeding ha chiuso i conti in poco più di un’ora con un netto 6-3, 6-1, confermando lo stato di forma e la solidità del suo tennis. L’incontro ha messo in mostra un Musetti incisivo sin dai primi scambi. Con il 92% di punti conquistati sulla prima di servizio e una continuità impressionante negli scambi da fondo, l’azzurro ha spezzato l’equilibrio al sesto game del primo set, conquistando il break decisivo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Musetti vola in finale a Chengdu: settima sfida per un titolo ATP