Musetti vola in finale a Chengdu battuto Shevchenko

L'azzurro supera facilmente il kazako: per il titolo sfida ora il cileno Tabilo. ROMA - Tutto facile per Lorenzo Musetti nella semifinale del "Chengdu Open", torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento del capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina, con montepremi totale pari a 1.190.210 dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

