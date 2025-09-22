Musetti in finale a Chengdu | sfida ad Alejandro Tabilo per il titolo
Lorenzo Musetti ha confermato il suo ruolo da testa di serie numero 1 all’ ATP 250 di Chengdu, dominando la semifinale contro Alexander Shevchenko con un netto 6-3, 6-1. Un match quasi perfetto: servizio incisivo, colpi profondi e una gestione mentale solida hanno permesso all’azzurro di chiudere in poco più di un’ora. «È stato il miglior match della settimana — ha dichiarato Musetti — mi è piaciuta la mia attitudine mentale e sono contento di come ho approcciato il torneo. Ora penso subito alla finale». L’avversario: Alejandro Tabilo. In finale Musetti troverà il cileno-canadese Alejandro Tabilo, entrato nel tabellone principale dalle qualificazioni e autore di un percorso sorprendente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
